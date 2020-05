Spragnieni Chrystusa Włosi ustawiają się w kolejkach po Komunię

Włosi czują coraz dotkliwszy głód Eucharystii, do której dostęp został im ograniczony przez pandemię koronawirusa. Jak informuje lokalna prasa, w miejscowości Oderzo na północy Włoch do Komunii św. ustawiła się ok. 500 osobowa kolejka, w której wierni przez dwie godziny oczekiwali na możliwość przyjęcia Chrystusa w sakramencie.