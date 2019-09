Spowiedź. Trudny sakrament? Ale konieczny

Jarek 5.9.19 12:06

A św. Augustyn się nie spowiadał i został świętym - jak to jest.

Wiedziałem, że to ściema.

A piąty warunek dobrej spowiedzi dotyczy tylko plebsu.

Jak zadośćuczynili księża pedofile swoim ofiarom?

a - Zdrowaśkami!

Bractwo Chrystusowe pokazuje aktualnie co znaczy piąty warunek dobrej spowiedzi dla urzędników KK.

Od kiedy spowiedź ma obecną formę.

Jak odpuszczali grzechy Apostołowie - tego nie wiecie drodzy urzędnicy KK.

Wciskacie kit zasłaniając się cytatami z Biblii.



Chodziłem kiedyś do spowiedzi - ale 90% przypadków w konfesjonale siedział gnom nie człowiek.

Albo głuchy, albo wścibski.

To nie jest trudne - byle nie poniżali podczas spowiedzi.