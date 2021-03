Spotkanie Ziobro - Kaczyński: Czy znów uda się zażegnać konflikt?

Wczoraj doszło do spotkania Zbigniewa Ziobro z Jarosławem Kaczyńskim – poinformował wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Tematem spotkania wymienionych miał być konflikt między PiS a Solidarną Polską w rządzącej od 5 lat Zjednoczonej Prawicy.

Cała rzecz ma swoje źródło we wczorajszym (1.03) głosowaniu nad kwestią informacji pochodzących z Funduszu Wsparcia Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury Piotra Glińskiego. Wówczas Solidarna Polska zagłosowała tak, jak Koalicja Obywatelska.

Sprowokowało to odpowiedź Ryszarda Terleckiego, który stwierdził: "Nie wiedzieliśmy, że tak będzie. Pokazali nam figę. Przyjmujemy to do wiadomości i będziemy działać konsekwentnie. Damy po łapie. Tego rodzaju działania muszą rodzić konsekwencje".

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś poinformował zaś, że "wczoraj odbyła się bardzo konstruktywna rozmowa pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego z panem prezesem Zbigniewem Ziobrą. Mieliśmy okazję przypomnieć nasz wspólny program, to o co walczymy, żeby decyzje zapadały w Warszawie, a nie Brukseli".

Odnośnie głosowania w sprawie Funduszu Wsparcia Kultury Woś stwierdził, że w tym głosowaniu nie było narzuconej dyscypliny oraz zapewnił, że Ziobro i Kaczyński wyjaśnili między sobą wszelkie zaistniałe wątpliwości. Dodał również, że w 99% głosowań PiS i Solidarna Polska głosują tak samo.

admin/tvn24