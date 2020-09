Spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy. Będzie nowa umowa koalicyjna

Wczoraj w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie liderów PiS i Zjednoczonej Prawicy, którego głównym tematem była nowa umowa koalicyjna. Jak ustalono, dalsze rozmowy mają być kontynuowane w poniedziałek.

Po spotkaniu szef komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski powiedział:

- Uważam, że już jest zrobiony bardzo dobry grunt pod to, aby szybko sfinalizować nową umowę koalicyjną i rozpocząć zapowiadaną przez nas m.in. ofensywę programową

Oraz:

- Przedstawiciele PiS i Zjednoczonej Prawicy dopytywani o to, kiedy zostaną przedstawione szczegóły dotyczące rekonstrukcji rządu czy nowej umowy koalicyjnej odpowiadali, że "szczegóły zostaną przedstawione wkrótce". - Wypadkową umowy koalicyjnej będzie zarówno rekonstrukcja rządu jak i ofensywa Zjednoczonej Prawicy

Sobolewski podkreślił, że wszyscy koalicjanci chcą jak najszybszego zakończenia rozmów oraz zawarcia nowej umowy koaliucyjnej.

Z kolei europoseł Patryk Jaki z Solidarnej Polski stwiedził:

- Rozmowa przebiegała w bardzo dobrej atmosferze. Jesteśmy pełni optymizmu, że wkrótce zawrzemy nową umowę koalicyjną i będzie realizowany ambitny program dla Polski. Jestem przekonany, że to są dobre informacje dla naszych rodaków

Natomiast wiceszef Porozumienia Marcin Ociepa zauważył:

- Rozmawialiśmy o programie, rozmawialiśmy o strukturze rządu. Jutro będziemy rozmawiać jeszcze na poziomie roboczym na temat tej struktury. W poniedziałek odbędzie się spotkanie liderów partii. Szykuje się ambitna umowa koalicyjna, jeśli tylko uda nam się dojść do porozumienia, to naprawdę to będzie bardzo dobry znak dla całej Zjednoczonej Prawicy i wszystkich naszych rodaków

mp/polskieradio24.pl