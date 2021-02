Spotkanie Kaczyński – Gowin. O czym rozmawiali?

Polska Agencja Prasowa poinformowała, że prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem. Spotkanie miało być odpowiedzią na kryzys w Porozumieniu.

W czasie spotkania politycy mieli rozmawiać na temat umowy koalicyjnej. Według Polskiej Agencji Prasowej zarówno Jarosław Kaczyński jak i Jarosław Gowin potwierdzili jej ważność.

Wczoraj media poinformowały o zawieszeniu czterech członków Porozumienia Jarosława Gowina, w tym Adama Bielana. Decyzję prezydium zarządu podjęło po tym, jak Adam Bielan ujawnił, że Jarosław Gowin nie ma mandatu do pełnienia funkcji prezesa Porozumienia. Jego kadencja miała zakończyć się trzy lata temu, a na ostatnim kongresie nie przeprowadzono wyborów. Z decyzją o zawieszeniu nie zgadzała się cześć polityków ugrupowania, a sąd koleżeński ją unieważnił, przekazując Bielanowi obowiązki prezesa. Dziś władze Porozumienia przez aklamację wyrzucili z partii Adama Bielana i Kamila Bortniczuka. Teraz decyzję tę musi zatwierdzić sąd koleżeński.

Tymczasem politycy Porozumienia przekazali informacje o tajnych spotkaniach Jarosława Gowina z liderami opozycji. Miało do nich dochodzić nie tylko wiosną, kiedy o rozmowach Gowina z Michałem Kamińskim i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem mówiło się w kontekście sporu o termin wyborów prezydenckich. Gowin miał spotkać się w styczniu z Donaldem Tuskiem. Informatorzy portalu wPolityce.pl przekazali też, że miał on dojść do porozumienia z Grzegorzem Schetyną, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszek i Szymonem Hołownią ws. referendum dot. aborcji.

kak/Twitter, wPolityce.pl