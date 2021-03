Spotkania Kaczyńskiego z Ziobrą i Gowinem. Co ustalono?

We wtorek po południu odbyła się rozmowa prezesa PiS z Jarosławem Gowinem. Z kolei w poniedziałek Kaczyński spotkał się ze Zbigniewem Ziobrą. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel poinformował, że szczegóły rozmów pozostają pomiędzy "panami biorącymi w nich udział" oraz wyraził nadzieję, że między wymienionymi uda się dojść do porozumienia.

- (...) jak słyszymy, mówią to źródła zbliżone do zaproszonych gości, rozmowy odbywały się w dobrej atmosferze. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że rozmawiamy - dodał Fogiel.

Rozmowy miały miejsce w związku z niedawnymi tarciami w Zjednoczonej Prawicy pomiędzy PiS a Solidarną Polską Ziobry i Porozumieniem Gowina.

W rozmowie z PAP Kaczyński stwierdził uprzednio, że Polska stoi dzisiaj przed ogromną szansą, a warunkiem jej wykorzystania jest jedność obozu Zjednoczonej Prawicy. Mówił, że każdy kto rozbija dzisiaj prawicę, „działa przeciw Polsce, przeciw polskiej rodzinie i przeciw polskim wartościom”.

Zdaniem Fogla słowa te trafiły na "podatny grunt". Stwierdził, że liczy, iż "wszystkie ewentualne wątpliwości, niejasności będą wyjaśnione, rozstrzygnięte, problemy rozwiązane i będziemy mogli zająć się sprawami najważniejszymi".

