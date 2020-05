Sporo pracy przed Prezydentem RP

Nie znaczy to jednak, że ma on już zapewnioną reelekcję. Jeżeli będzie potrzebna druga tura, a znajdzie się w niej Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest dobrze postrzegany przez większość elektoratu opozycji, obecna głowa państwa stanie przed poważnym wyzwaniem.

Gdyby nie potworne zamieszanie wokół tych wyborów i niespodziewane zawirowania w obozie władzy, Duda mógłby być spokojny o ponowny wybór. To, co dzieje się w ostatnich tygodniach negatywnie wpływa na jego szanse i zmusza go do wykonania sporej pracy. Murem musi też stanąć za nim cała Zjednoczona Prawica, oddając mu do dyspozycji swoje struktury oraz wykazując się twórczymi pomysłami.