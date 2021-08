Spadek poparcia dla opozycji. Ekspert wyjaśnia przyczyny

Ostatni sondaż IBRIS przeprowadzony na zlecenie „Wydarzeń” Polsat News pokazuje ogromną dominację Prawa i Sprawiedliwości na polskiej scenie politycznej. Dr Tomasz Żukowski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego odpowiedział na antenie Polskiego Radia 24 na pytanie o powód spadku poparcia dla opozycji.

Według ostatniego sondażu IBRIS Zjednoczona Prawica może liczyć na poparcie 35 proc. wyborców. Chęć głosowania na Koalicję Obywatelską wyraziło 24 proc. respondentów, a na Polskę 2050 12 proc. Zdaniem dra Tomasza Żukowskiego negatywnie na notowania opozycji wpłynął kryzys na polsko-białoruskiej granicy.

- „To ta ostatnia sprawa [sytuacji na granicy Polski z Białorusią - przyp. red.] spowodowała prawdopodobnie spadek poparcia dla opozycji, która angażowała się po stronie krytyków rządu, a jeśli dodamy do tego wyniki sondażu innej firmy na temat tego co Polacy sądzą o sprawie budowy muru, który powstaje na granicy, to możemy być pewni skąd wzrost poparcia dla Zjednoczonej Prawicy”

- stwierdził gość Polskiego Radia.

kak/Polskie Radio 24, DoRzeczy.pl