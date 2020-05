Soros: Wyrok niemieckiego TK to zagrożenie zdolne zniszczyć UE jako instytucję opartą na rządach prawa

- Tylko jedna rzecz jest pewna w postpandemicznym świecie: nie ma powrotu do zglobalizowanej ekonomii, która poprzedzała pandemię. Poza tym wszystko jest do wzięcia, wliczając w to wzrost znaczenia Chin, los Stanów Zjednoczonych i przetrwanie Unii Europejskiej - powiedział znany z lewicowych poglądów miliarder George Soros w wywiadzie z portalem Project Syndicate.

- (...) To kryzys mojego życia. Jeszcze przed uderzeniem pandemii zdałem sobie sprawę, że znajdowaliśmy się w rewolucyjnym momencie, w którym to, co w normalnych czasach byłoby niemożliwe, a wręcz niewyobrażalne, stało się nie tylko możliwe, a prawdopodobnie zupełnie konieczne. Potem nadszedł COVID-10, który całkowicie zakłóca życie ludzie i wymaga bardzo odmiennego zachowania. To bezprecedensowe zdarzenie, które prawdopodobnie nigdy nie pojawiło się w takiej kombinacji. Naprawdę zagraża to przetrwaniu naszej cywilizacji - stwierdził Soros.

Soros wyraził także zdziwienie, jak bardzo państwa były nieprzygotowane na pandemię, biorąc pod uwagę to, że w przeszłości takie zdarzenia miały wielokrotnie miejsce.

Ponadto zdaniem Sorosa pandemia w dalszej perspektywie zbliży do siebie ludzi, państwa i narody. Unia Europejska również stoi w oblicza egzystencjalnych zagrożeń.

- Szczególnie martwię się o przetrwanie Unii Europejskiej, ponieważ jest to niekompletna unia. Była w procesie tworzenia, ale ten proces nigdy nie został zakończony, a to czyni Europę szczególnie wrażliwą - bardziej wrażliwą niż Stany Zjednoczone, nie tylko dlatego, że jest to niekompletna unia, ale także dlatego, że jest oparta na rządach prawa. Wymiar sprawiedliwości porusza się bardzo powoli, podczas gdy zagrożenia takie jak COVID-19 poruszają się bardzo szybko. Tworzy to szczególny problem dla Unii Europejskiej.

Soros odniósł się także do kwestii wyroku niemieckiego TK kwestionującego rozstrzygnięcie TSUE, o czym pisaliśmy tutaj.

- Kiedy Niemcy dołączyły do UE, zobowiązały się do przestrzegania prawa europejskiego. To rozstrzygnięcie porusza jeszcze większy problem: skoro niemiecki sąd może kwestionować decyzje TSUE, to czy inne kraje mogą pójść jego przykładem? Czy Węgry i Polska mogą decydować, czy będą przestrzegać prawa europejskiego czy też swoich własnych sądów, których legitymację zakwestionowała UE? To pytanie dotyka samego jądra UE, która oparta jest na rządach prawa - stwierdził.

-Wyrok niemieckiego TK stanowi zagrożenie, które mogłoby zniszczyć UE jako instytucję opartę na rządach prawa, w szczególności dlatego, że zostało wydane (orzeczenie niemieckiego TK - przyp. red.) przez niemiecki sąd konstytucyjny, który jest najbardziej szanowaną instytucją w Niemczech. Przed wydaniem wyroku niemiecki TK konsultował się z TSUE i dopiero potem zdecydował się rzucić mu wyzwanie - dodał Soros.

Zdaniem miliardera Włochy zostały źle potraktowane przez UE w trakcie kryzysu związanego z napływem uchodźców w 2015 r. To doprowadziło zaś do wzrostu popularności i poparcia dla Matteo Salviniego i jego Ruchu Pięciu Gwiazd.

Soros ponownie opowiedział o swoim pomyśle emisji w UE obligacji wieczystych, które nazwał konsolami. W ten sposób, jego zdaniem, można sfinansować walkę z pandemią COVID-19, a także zmianami klimatu.

