Sondaże: PiS dominuje, to znowu 45 procent!

Bizon 1.9.19 19:39

Zwrócę tylko uwagę na to, że większość sondaży daje Konfederacji 5 procent i przekroczenie progu, ale rządowy CBOS cały czas upokarza Konfederatów i w swoim najnowszym badaniu daje im zaledwie komiczne 2 procent, nawet za planktonem czyli Bezpartyjnymi Samorządowcami (!). Ja przypomnę, że media wspierające PiS przed wyborami do Europarlamentu publikowały sondaże, według których Konfederacja miała przegrywać nawet z planktonem czyli Partią Razem (!). Nikogo tak bardzo nie obawia się i do nikogo tak bardzo nie żywi niechęć PiS i agitujące za nim media czy sondażownie, jak właśnie do Konfederacji. Stąd te błazeńskie sondaże np. 2 procent poparcia, plankton z większym poparciem, by wmówić Polakom, że głos na Konfederację będzie głosem bez żadnego wpływu i de facto zmarnowanym. Ja znam ludzi, którym coraz mniej podoba się PiS i chętnie zagłosowaliby na Konfederatów, ale powiadają: "Nie mają szans przekroczyć progu, lepiej z bólem serca zagłosować na PiS, niż by miała wygrać Platforma, a chcielibyśmy głosować na Konfederację, tylko głos będzie zmarnowany". Dlatego takie wyniki, jak te rządowego CBOS-u, bo PiS walczy o ten sam elektorat, stąd trzeba wmawiać Polakom, że tylko 2 procent i niech sobie dają spokój. Nie dajmy się nabrać i wybierzmy prawdziwych polskich patriotów 13 października!