Sondaż: Sprawa marszałka nie wpłynęła na poparcie dla PiS

Moni 10.8.19 11:47

Normalni Polacy znakomicie orientują się kto okradł ich na ponad 300 miliardów z VAT, kto patronował gdańskiej mini-mafii Amber Gold, ciągnąc wytrwale na linie samoloty pseudo-firmy oszusta bez wykształcenia, kto zmuszał Polaków do pracy do 67-go roku życia, kto położył swoją lepką łapę na funduszach OFE, kto omawiał z mafią hazardową projekty ustaw na cmentarzach i stacjach benzynowych, kto ckliwie płakał w chwili zatrzymania przez CBA na parkowej ławce, obejmując czule reklamówki wypełnione pieniędzmi, mającymi być zapłatą za lewe prywatyzacje polskich szpitali. Przy okazji rzekomej afery samolotowej Polacy przypomnieli sobie kto przez lata fruwał na ich koszt do Sopotu, kto latał do Gdańska by wyprowadzić stęsknionego psa z parciem na pęcherz, nad kim latał rządowy samolot w czasie gdy Kopacz serwowała naiwnym jajecznicę w pociągu, kim jest niejaki Stasiu - sekretarz partii "totalnych" etc.



I skoro Polacy to znakomicie pamiętają, nie wolno zapomnieć o tym skąd biorą się notowania w coraz to nowych sondażach. A przecież wspomniałam nie o wszystkim.