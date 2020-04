Sondaż: Rośnie przewaga PiS! Prawie 44 proc. poparcia

matis89 11.4.20 9:58

PIS razem z PO, Wiosną i SLD popiera masoński projekt państwa bezgotówkowego. PISowski minister finansó to wspiera. Jest to już ostatni krok przed apokaliptycznym Znamieniem Bestii chipowaniem. Bez znamienia besti chipa nic nie kupisz i nie sprzedasz, a gotówki już nie będzie. I PIS to wspiera. To projekt wprost szatanistyczny i apokaliptyczny.