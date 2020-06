Sondaż: Remis Andrzeja Dudy z Szymonem Hołownią w drugiej turze

MT(*) 18.6.20 16:52









Ja już w zasadzie nie dziwię się ludziom, którzy zarzucają PIS oblicze marksistowskie, leninowskie czy nawet bolszewickie. Ale o tym na końcu.



To ci sami ludzie, którzy metodami "totalnymi" oraz renegackim "ulicą i zagranicą" od 2015 roku usiłują wykoleić Polskę, nie licząc się z demokratycznymi werdyktami większości tych, którzy głosują.



To co sami ludzie, którzy na uliczne awantury idą pod rękę z już ledwo żywymi byłymi UB-ekami, żądnymi zemsty awanturniczymi SB-kami, agentami pro-kremlowskich WSI, PZPR-owcami najtwardszego rdzenia 50 lat bolszewickiej komuny w zniewolonej Polsce.



Wielu z tych teraz już niby nie-bolszewików, jak choćby Cimoszewicze, Święcickie, Millery, Cioski, Borowskie i cały szereg innych to teraz europosłowie, parlamentarzyści krajowi, doradcy różnych kandydatów lewackich ugrupowań. Chodzą na uliczne awantury, bezczelnie pokazują znak "V" i nawet krzyczą "precz z komuną".Taki Borowski nawet zaczął pokazywać się ze świętym dla pokoleń Polaków symbolem Polski Walczącej w klapie marynarki. Przecież te fotki jego łatwo znaleźć w internecie.



TO TOTALNA PARANOJA OBŁĄKAŃCÓW, KTÓRZY CHCĄ PODPALIĆ POLSKĘ !!!

Co więcej, rozejrzyjcie się wokoło, zobaczcie ilu z ludzi, których znacie jest zarażonych epidemią neo-komuny udającej bezczelnie, że z komuną nie ma nic wspólnego. Idioci uwierzą, paranoicy są w najwyższej fazie obłędu! Wyciągajcie jakieś wnioski, już nawet nie dla siebie, dla następnych pokoleń. Bo inaczej pluć będą na wasze groby, a te groby będą znajdowały się na najbliższych śmietnikach.