Sondaż: Rekordowe poparcie dla Andrzeja Dudy! Hołownia mocno traci

15.2.20 9:15

Polacy muszą odzyskać suwerenność, tak, tak, Polska nie jest suwerennym krajem!

Tego media rządowe nie mówią.

Dziś to już wszyscy widzą, skąd idą dyrektywy dla polityków, którzy politycy reprezentują czyje interesy.



Pierwszy rozbiór Polski to Magdalenka, a zatem grabież przez żydów i komunistów majątku trwałego Polski.



Drugi rozbiór Polski dokonuje się na naszych oczach, w wielkiej tajemnicy przed Polakami, w cieniu żydowskich gabinetów przemysłu holokaust, departamentów USA oraz Izraela, a to żydowskie roszczenia mienia bezspadkowego, ale nie tylko to, bowiem idzie także frontalny atak na wszystko co jest pod ziemią tj. zasoby naturalne Polski, kolejna grabież niebagatelnych bogactw polskiej ziemi.



Żarty się skończyły.

Maski już spadły!



Tylko K. Bosak na urzędzie prezydenta RP może zatrzymać drugi rozbiór Polski III RP.