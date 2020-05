Sondaż: Poparcie dla Putina najniższe od dwóch dekad

Adrian 6.5.20 14:54

Putin nie potrzebuje poparcia, tylko stupajków z twardymi pałami, którzy jak trzeba to przyleją po karku, a jak trzeba to wyślą do tiurmy. I tak to się tam od zawsze kręci. A jak dali się sto lat temu nabrać na rewolucję, to zamiast małej tyranii wpadli pod wielką.