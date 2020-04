Sondaż Onetu: Andrzej Duda wygrywa w pierwszej turze, Kidawa-Błońska przegrywa z Kosiniakiem-Kamyszem

plantator buraków 9.4.20 10:21

Wybory, Panie Prezydencie, należy przeprowadzić konsekwentnie i w terminie konstytucyjnym w maju br. metodą korespondencyjną, którą sprawdzili w praktyce i z powodzeniem min. Niemcy - liderzy całej UE. Tylko ten fakt ukaże europejskiej opinii publicznej, że Polska usiłuje podążać krok za krokiem za swoimi europejskimi liderami.



Poza tym, skoro w tym czasie Polacy robią zakupy i przyjmują oraz wysyłają listy, w tym wszelkie rodzaju rachunki do opłacenia czy życzenia Wielkanocne, to nie ma żadnych racjonalnych powodów by sądzić, że wybory kopertowe narażą ich na niebezpieczeństwo utraty życia czy zdrowia.



Odsuwanie tych wyborów na nie dającą się przecież określić przyszłość narazić za to mogą demokrację w Polsce. Temu należy przeciwdziałać i wzorem Niemców, Szwajcarów i innych państw te wybory konsekwentnie przeprowadzić. Każdy kto im się sprzeciwia, sprzeciwia się de facto demokracji będącej naczelną wartością konstytucyjną.