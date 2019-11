Sondaż: Małgorzata Kidawa-Błońska ściga Andrzeja Dudę

matis89 26.11.19 16:58

Już na PIS nie zagłosuję, lzptng ma się za nich lepiej niż za PO, pedofilskie stanrady seksualizacji dzieci od WHO wchodzą za PISu a PIS każe rodzicom się przed tym bronić w szkołach, Gowin będzie rozrywał szaty w obronie gender, aborcji nie zakażą, samorządy wprowadzają invitro, kłamią Polaków co do UE jak to już jest trup, gówno owinięte w złoty papierek, a oni kłamią jak dobrze być w tym trupie przed jego upadkiem, zamiast szykować się do ewakuacji zanim dach się zawali itd.. Stracą jeszcze więcej wyborców na rzecz Konfederacji, Duda możliwe że nie wygra, ale koniec z dawaniem drugiej szansy i głosowaniem na mniejsze zło między PIS i PO.