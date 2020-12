Sondaż: Kto przejmie schedę po Kaczyńskim?

Pytanie o to, kto zastąpi Jarosława Kaczyńskiego w roli lidera Zjednoczonej Prawicy co jakiś czas zadają sobie wszyscy obserwatorzy życia politycznego w Polsce. Kto obecnie mógłby przejąć schedę po prezesie PiS? O to zapytano Polaków w sondażu SW Research dla serwisu internetowego „Rzeczpospolitej”.

Funkcję prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński pełni nieprzerwanie od 18 stycznia 2003 roku. Obecnie jest te nieformalnym liderem Zjednoczonej Prawicy, w której skład obok PiS wchodzą też Solidarna Polska oraz Porozumienie.

W trakcie ostatnich wyborów prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński jako jedyny kandydat uzyskał 1008 głosów, 7 osób było przeciwnych i jedna wstrzymała się od głosu.

Często pojawiają się pytania, kto może zastąpić Jarosława Kaczyńskiego w roli szefa Zjednoczonej Prawicy. We wspomnianym sondażu, pomijając osoby niemające zdania w tej kwestii, najwięcej respondentów odpowiada, że na polskiej arenie politycznej obecnie nie ma odpowiedniego następcy Kaczyńskiego (23,4 proc. odpowiedzi).

Najczęściej wymienianym politykiem, który mógłby zastąpić Kaczyńskiego, jest premier Mateusz Morawiecki. Wskazało na niego 15,2 proc. uczestników sondażu.

Zbigniewa Ziobrę w roli lidera Zjednoczonej Prawicy widzi 6,4 proc. badanych. 5,3 proc. wskazuje na Andrzeja Dudę lub Jarosława Gowina. 4,3 proc. uważa, że powinien to być inny polityk.

Dalsze miejsca zajmują Joachim Brudziński i Beata Szydło. Aż 33 proc. respondentów nie ma zdania.

Sondaż przeprowadzono w dniach 8-9 grudnia 2020 roku.

dam/rp.pl,Fronda.pl