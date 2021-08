Sondaż. Jak Polacy oceniają budowę płotu na granicy z Białorusią?

Szef MON Mariusz Błaszczak kilka dni temu ogłosił, że na granicy polsko-białoruskiej powstanie płot odgradzający oba państwa o wysokości 2.5 metra. Opinię na tema podejścia Polaków do tych działań sprawdziła pracownia Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl.

Jak się okazuje, aż 61 proc. Polaków popiera budowę płotu granicznego mającego chronić nasz kraj przed jej nielegalnym przekraczaniem, co w ostatnim czasie stało się sprawą głośną z uwago na fakt, że z terytorium Białorusi przez granicę najpierw z Litwą a następnie z Polską zaczęły przechodzić coraz to liczniejsze grupy nielegalnych imigrantów.

Ponadto od kilku dni grupa licząca 24 migrantów koczuje w pobliżu granicy polsko-białoruskiej na wysokości miejscowości Usnarz Górny (woj. podlaskie). Osoby te znajdują się po białoruskiej stronie granicy. Zgodnie z zapowiedzią szefa MON Mariusza Błaszczaka, wojsko rozpoczęło budowę wysokiego na 2,5 m płotu wzdłuż granicy z Białorusią.

– Mamy do czynienia z wojną hybrydową, z atakiem na Polskę. Jest to próba wywołania kryzysu migracyjnego. Europa widziała z czym to się wiąże w 2015 roku, gdy został uruchomiony szlak bałkański. Teraz jest to próba uruchomienia szlaku przez Polskę – powiedział podczas konferencji pracowej szef MON Mariusz Błaszczak.

- "Czy według Pani/Pana Polska powinna uszczelnić granicę i zbudować ogrodzenie na granicy z Białorusią, jeżeli napływ imigrantów przez tę granicę będzie się nasilał?” - takie pytanie zostało zadane respondentom przez pracownię Social Changes.

Twierdząco na to putanie odpowiedziało 61 proc. ankietowanych. Odmiennego zdani łącznie było 20 proc. (6 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie nie", natomiast 14 proc. – "raczej nie"). Natomiast 19 proc. respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Przekładając to na sympatie partyjne, budowę płotu na granicy z Białorusią popiera aż 87 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy oraz 60 proc. sympatyków Polski 2050 Szymona Hołowni. Największymi przeciwnikami tej inwestycji okazali się natomiast wyborcy Koalicji Obywatelskiej, wśród których budowę płoty na polsko-białoruskiej granicy popiera obecnie 43 proc., a 38 proc. jest przeciwnych.

mp/wpolityce.pl