Sondaż. Co piąty Polak nie wie o konflikcie w Porozumieniu

Pracownia SW Research przeprowadziła badanie dla portalu rp.pl, w którym zapytała Polaków co sądzą o konflikcie w Porozumieniu Jarosława Gowina. Okazuje się, że co piąty Polak o sporze nawet nie słyszał. Wśród respondentów, którzy o nim słyszeli i mają na jego temat wyrobioną opinię, większość uważa natomiast, że konflikt osłabił Jarosława Gowina.

Uczestników badania zapytano czy konflikt w Porozumieniu osłabił, czy wzmocnił Jarosława Gowina. 48,1 proc. nie ma w tej sprawie zdania. W ocenie 21,5 proc. konflikt osłabił Jarosława Gowina, natomiast wzmocnił go jedynie w ocenie 11 proc. Aż 19,4 proc. respondentów nie słyszało o sporze w ugrupowaniu.

- „Częściej na osłabienie pozycji Jarosława Gowina wskazują mężczyźni (25%), osoby o wykształceniu wyższym (24%) oraz badani o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (26%) i osoby z największych miast (32%). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, które wskazują na osłabienie Jarosława Gowina - z 13% wśród najmłodszych, do 24% wśród najstarszych” – wskazuje Małgorzata Bodzon z SW Research.

Wczoraj zarząd Porozumienia zawiesił kolejnych polityków, którzy dziś mają zostać wyrzuceni z partii. To rozwój rozpoczętego w ub. tygodniu konfliktu pomiędzy Jarosławem Gowinem a Adamem Bielanem. Europoseł przeprowadzając kwerendę dokumentów z ostatniego kongresu partii odkrył, że nie przeprowadzono wyborów na jej prezesa, w związku z czym Jarosław Gowin nie ma mandatu do pełnienia swoich obowiązków. Zwolennicy Adama Bielana uważają więc, że to on sprawuje obecnie funkcję lidera. Frakcja Jarosława Gowina tymczasem wyrzuca z partii buntowników, którzy decyzje te uważają za nieważne.

kak/rp.pl