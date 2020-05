Sondaż. Będzie walka w drugiej turze, ale wygrywa Andrzej Duda

Tom 19.5.20 10:16

Bardzo ciekawie się to zapowiada.

Proszę zauważyć jaką strategię przyjął p. Trzaskowski - wojownika (nie twierdzę że nim jest, tylko że taką przyjął strategię). Nie lubię i nie cenię tego polityka, ale należy przyznać, że zdecydowanie nadaje ton w kampanii, a trwa ona dopiero tydzień? Bardzo sprytne dwa ruchy - "zamknięcie TVP info" i "ulica dla Lecha Kaczyńskiego w Warszawie" - to są dobre propozycje dla elektoratu "optymalnego", dla wyborców, a nie dla wyznawców - rozsądne ruchy. Jak tak dalej pójdzie, to jak znam prezydenta Dudę (on wojownikiem nie jest i nie umie grać wojownika, za dużo w nim emocji i każda taka próba wygląda groteskowo, dobrym przykładem jest awantura, w której musiała interweniować pierwsza dama - w czasie przemówienia w liceum w 2018), to da się na to nabrać i w każdej debacie, a już przede wszystkim tej w drugiej turze, wypadnie marnie. Mówię przede wszystkim o jego odbierze wśród wyborców a nie wyznawców, wyznawcom będzie to obojętne, ale jednak ludzi neutralnych jest więcej + garść niezdecydowanych i to o nich toczy się bój.

Możecie się śmiać, ale jak paliwo p. Trzaskowskiemu się za szybko nie wypali, to walka naprawdę może rozgrywać się o prezydenturę (do tego w tej chwili daleko), a nie tylko o fundament do umniejszenia roli PiS w przyszłych wyborach parlamentarnych.

Rada dla wyznawców a nie wyborców - sumujcie % poparcia kandydatów opozycji, może wtedy otworzą Wam się odrobinę oczy co może się stać. Czarowanie rzeczywistości jest słodkie i dobre, ale w wykonaniu przedszkolaków, a nie ludzi dorosłych.