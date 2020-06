Sondaż: Andrzej Duda wysoko nad kontrkandydatami

Leszek 19.6.20 18:59

A co Pisiorskie kanalie zrobiły z swoim partyjnym kolegą.



PIS i PO to ta sama masońska moneta.



Razem zawodzą Polaków.





Wdowa po Janie Szyszko przerywa milczenie. Najgorsze ciosy były od PiS



Krystyna Szyszko, wdowa po byłym ministrze środowiska Janie Szyszko ujawniła nieznane dotąd kulisy rozgrywek w partii Prawo i Sprawiedliwość. Podczas sympozjum o ekologii w Toruniu powiedziała, że jej mąż miał zakaz występowania w TVP, a najgorsze ciosy dostawał od PiS i ważnych osób partii.



- Najgorsze ciosy były od swoich. Muszę o tym opowiedzieć. To jest trudne do uwierzenia. Mój mąż spotkał się z zarzutem, ty się chwalisz wiedzą, jedziesz tam, chwalisz się wiedzą i ich denerwujesz. Chodziło o Unię Europejską. Mąż to usłyszał od ważnej osoby w Prawie i Sprawiedliwości. Miał zarzut, że posługuje się wiedzą - mówiła Krystyna Szyszko. Prof. Jan Szyszko zmarł kilka dni przed wyborami parlamentarnymi w październiku 2019 roku.



Zarzuty padły oficjalnie podczas sympozjum ekologicznego w Toruniu, zorganizowanego pod patronatem ojca Tadeusza Rydzyka, TV Trwam i Radia Maryja. Krystyna Szyszko nie wskazała wprost, kim była ważna osoba w PiS. Podsumowała, że to ciemna strona polityki, o której chce powiedzieć. Jan Szyszko miał nie przejmować się atakami ze strony opozycji, ale przeżywał ciosy zadawane przez "swoich".







Czytajcie debile frondelkowe, ta kobieta nie ma powodu aby kłamać.



Taki jest obraz Pisiorów , drani w białych rękawiczkach , brat bliźniak PO.