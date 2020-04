Sondaż: Andrzej Duda wygrywa w pierwszej turze, a Kidawa-Błońska znów za Kosiniakiem

Stachu 11.4.20 11:20



Andrzej Duda – kampania sukcesu, reszta kandydatów – kampania nienawiści !



Kidawa za Kamyszem, Kamysz przed Kidawą, he, he, he, he !



Kidawizm to nowy termin psychiatryczny określający chorobę tych, którzy są jeszcze przekonani, że Kidawa-Błońska wygra wybory prezydenckie 10 maja 2020 !



Ten Kamysz, który należy do zielonej szajki przestępczej, który ukradł Polakom 156 MLD zł z OFE, ten co wydłużył wiek emerytalny Polakom do 67 lat i ten która klaskał jeżdżewskiemu za plucie i obrażanie katolików chce być prezydentem wszystkich Polaków. Powiedzcie mi, czy ja śnię, czy to dzieje się naprawdę ?! Bo jeśli naprawdę to należałoby go natychmiast wysłać do domu wariatów !!!!



Jeśli ktoś z rolników polskich będzie głosował w maju na Kocinaka Kamyka, to będzie zdrajcą swoich współtowarzyszy rolników w całej Polsce.