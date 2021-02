Sodoma i Gomora: Kazirodztwo, próba zgwałcenia chrześniaka. Szokujące skandale we francuskich instytucjach

Szokująca afera we Francji. Ujawniono skandale seksualne w dwóch niezwykle prestiżowych instytucjach kultury i edukacji. Studenci domagają się oczyszczenia życia publicznego z przemocy seksualnej.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, w czwartek 11 lutego 51-letni prezes Narodowego Centrum Kina Dominique Boutonnat został oskarżony o napaść na tle seksualnym oraz usiłowanie gwałtu na… swoim 22-letnim chrześniaku. Mężczyzna został objęty nadzorem sądowym z zakazem kontaktu z ofiarą. Do ataku miało dojść w sierpniu ubiegłego roku.

Co więcej, do dymisji podał się we wtorek dyrektor ds. badań prestiżowego Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu. Frederi Mion oskarżony został o „krycie kazirodztwa” swojego współpracownika i znanego socjologa Oliviera Duhamela, który jest prezesem fundacji FNSP, która kontroluje budżet i finanse Instytutu. Mężczyzna został oskarżony o kazirodztwo wobec swojej pasierbicy Camille Kouchner i przez wiele lat gwałcić jej brata, a swojego pasierba.

Przeciwko wieloletniemu milczeniu i bierności uczelni wobec pogłosek protestując studenci w akcji #Scienceporcs ("Instytut Nauk Politycznych Świń").

za:PAP