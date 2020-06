Soboń: Czy Giertych złamał tajemnicę adwokacką?

Leszek 1.6.20 11:21

Rakotwórcze działanie stacji bazowych telefonii komórkowej?



poniedziałek, 26 marca 2018 r.



W marcu br. został opublikowany artykuł pt. „Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base station environmental emission” naukowców z Włoch przedstawiający wyniki przeprowadzonych na wielką skalę badań in vivo na szczurach laboratoryjnych wystawionych na promieniowanie elektromagnetyczne (PEM) generowane przez maszty telefonii komórkowej (Link).









Źródło: www.ramazzini.org





Zbudowany w warunkach laboratoryjnych system

symulujący narażenie na PEM (tzw. pole dalekie)

od stacji bazowej telefonii komórkowej.



Instytut Ramazzini jest jednym z najbardziej znanych na świecie jednostek naukowych, który od dwudziestu lat zajmuje się badaniem przyczyn chorób nowotworowych, diagnostyką i poszukiwaniem skutecznych terapii. W prowadzonych od 2005 roku badaniach wykorzystano 2448 szczurów ze szczepu Sprague-Dawley, które od okresu płodowego do naturalnej śmierci były wystawione na typowe, środowiskowe promieniowanie masztów telefonii komórkowej przez 19 godzin na dobę – w paśmie 1800 MHz, w polach o natężeniu 0, 5, 25 i 50 V/m. Naukowcy podkreślają, że wszystkie te dawki promieniowania, włącznie z 50 V/m, są poniżej norm rekomendowanych przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) czy Unię Europejską, co oznacza, że ludzie mogą być na nie legalnie (w niektórych krajach) narażeni.



Po 13 latach obserwacji stwierdzono, ze wśród samców szczurów wystawionych na najwyższy poziom promieniowania (50 V/m) zaobserwowano statystycznie znaczący wzrost zachorowalności na rzadki nowotwór Schwannoma (nerwiak osłonkowy), zlokalizowany najczęściej w sercu.



Wśród samców i samic wystawionych na najwyższy poziom promieniowania zauważono wzrost częstotliwości występowania rozrostu (hiperplazji) komórek Schwanna (komórek glejowych układu nerwowego), choć nie było to statystycznie znaczące.



Wśród samic wystawionych na najwyższy poziom promieniowania zauważono wzrost częstotliwości