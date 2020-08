Śmigłowiec runął do Wisły. Dwie osoby w stanie ciężkim trafiły do szpitala

Jak poinformowała PAP, dwie osoby w ciężkim stanie zostały przetransportowane do szpitala po tym, jak do Wisły wpadł lekki śmigłowiec Robinson R44. Zdarzenie miało miejsce na wysokości miejscowości Sady (pow. nowodworski).

Do wypadku doszło ok. godz. 14. Na wysokości ul. Promiennej w Sadach do Wisły wpadł lekki śmigłowiec Robinson R44. Patrol policji rzecznej, który który dotarł na miejsce zdarzenia jako pierwszy, wyłowił rannego mężczyznę i kobietę z wody oraz przetransportował ich na brzeg. Rannych zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.



mp/pap