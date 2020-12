Moda na sport trwa w najlepsze. Pandemia wzmocniła ten trend, bo z braku innych aktywności, ograniczonego dostępu do rozrywek i osłabionych kontaktów towarzyskich rośnie liczba osób, które z zapałem oddają się aktywności fizycznej. To z myślą o nich powstają wciąż nowe akcesoria, profesjonalna odzież, gadżety pozwalające kontrolować postępy. Nieodzowne są też słuchawki, które w przypadku sportowców muszą być przede wszystkim funkcjonalne.

Jakie słuchawki wybierają fani sportów? Niezależnie od tego, czy ćwiczą w domu, czy w plenerze, osoby aktywne docenią douszne słuchawki bezprzewodowe.

Słuchawki dla sportowców − na co zwrócić uwagę?

Te jednak dostępne są w różnych wariantach, wyposażone w różne funkcjonalności. Które z nich warto wybrać? Oczywiście ważna jest konstrukcja. Słuchawki, których będzie używać sportowiec, powinny należeć do najwygodniejszych – mają się dobrze trzymać i idealnie leżeć, aby nie odciągać uwagi i nie przerywać wykonywanej aktywności.

Ważna jest też jakość dźwięku, aby oprócz muzyki motywującej do wysiłku do uszu osoby ćwiczącej nie przedostawały się żadne dźwięki. To szczególnie istotne w przypadku biegaczy i rowerzystów, którzy przemieszczają się ulicami, w głośnym otoczeniu miejskiego gwaru.

Creative Outlier Air Sports – model testowany przez sportowców

Nawet amatorzy zasługują na najwyższą jakość gadżetów, które pozwolą im poczuć się jak profesjonaliści, nabrać wiary we własne możliwości i zwiększyć efektywność treningów. Gwarancją niezawodności słuchawek dla aktywnych są testy realizowane właśnie przez zawodowych sportowców.

Godnym polecenia modelem są słuchawki Creative Outlier Air Sports, testowane przez Ewę Komander, Mistrzynię Polski w Ironman 70.3. Uwagi do modelu zgłaszała też kadra międzynarodowego teamu Triangle Sports.

Funkcjonalność i design od Creative

Sportowy model słuchawek Creative gwarantuje wszystko, co najistotniejsze dla aktywnych: dużą żywotnością baterii, niezrównaną jakość dźwięku oraz odporność na pot i deszcz. Dzięki wyposażeniu i funkcjonalności doskonale sprawdzą się także u przedstawicieli biznesu, którym zależy na komforcie całodziennego korzystania z telefonu.

Słuchawki Creative Outlier Air Sports, to idealny prezent od marki Creative dla tych, którzy kochają sport, ale także dla tych, którzy zwracają uwagę na najwyższą jakość. Poza parametrami uwagę zwraca atrakcyjny wygląd modelu – ciekawe połączenie koloru szarego z pomarańczowymi akcentami.

Dodatkowo zestaw zawiera etui w formie opaski na nadgarstek, która pozwala schować słuchawki, gdy nie mamy ze sobą boksu ładującego, np. podczas treningu. Dołączone mniejsze gumki silikonowe przepuszczające dźwięki otoczenia, co nie pozostaje bez wpływu na bezpieczeństwo, np. podczas jazdy rowerem, hulajnogą czy samochodem.