Skandaliczny „żart” Gwiazdowskiego: Trzeba zastrzelić prezydenta

Wybory prezydenckie wywołują bardzo różne i często skrajne emocje. Wydawałoby się jednak, że są pewne granice żartu oraz zasady dobrego smaku. Wygląda na to, że prof. Robert Gwiazdowski przekroczył i jedną i drugą granicę. Tym bardziej, że już mieliśmy przykłady osób zaburzonych po stronie opozycji.

- Skoro są wątpliwości konstytucjonalistów, czy upływ kadencji prezydenta powoduje „opróżnienie” urzędu,a prezydent nie chce sam „zrzec się urzędu”, żeby go w ten sposób „opróżnić” ,to trzeba go zastrzelić przed 6 sierpnia i wtedy będzie można przeprowadzić wybory zgodnie z konstytucją