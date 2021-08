Skandaliczny wyrok sądu! Zaledwie 10 lat więzienia za gwałty na własnych dzieciach

Portal wPolityce.pl donosi o skandalicznym wyroku sądu, który rodziców gwałcących własne dzieci i pozwalającym na to innym uczestnikom libacji alkoholowych skazał na zaledwie 10 lat więzienia.

- „Rodzice, którzy gwałcili swoje dzieci i pozwalali na to innym, zostali w końcu skazani na więzienie. Jaka czeka ich kara? Jedynie 10 lat pozbawienia wolności! To efekt wyroku sądu we Wrocławiu, którego stanowisko podzielił Sąd Najwyższy rozpoznający kasację w tej sprawie”

- czytamy na wPolityce.pl.

Wyrok w tej sprawie zapadł w październiku 2018 roku w Sądzie Okręgowym w Opolu. Wówczas rodzice zostali skazani na 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator razem z pełnomocnikiem kuratora procesowego małoletnich wnieśli apelację, którą rozpatrzył Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Sąd apelacyjny zdecydował o podwyższeniu kary o zaledwie dwa lata. O wyższy wyrok dalej starała się prokuratura. Rozpatrujący kasację Sąd Najwyższy podzielił jednak stanowisko sądu apelacyjnego.

