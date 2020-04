Skandaliczny apel europosłów. Domagają się sankcji dla Polski i Węgier

IPN BU 0604/854 - zajrzyj tu, Keller to kapuś 30.4.20 21:17

Menda obrzezana 𝐋𝐞𝐜𝐡 𝐊𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫-𝐊𝐫𝐚𝐰𝐜𝐳𝐲𝐤 gudłaj 𝐉𝐏𝐈𝐈𝐈 - 𝐤𝐫𝐞𝐭𝐲𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐣𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐚 - 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫 𝐋𝐖𝐏 (co za żart? żyd-pedał "oficer"), skąd u niego takie zboczenie?



𝐊𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 wyniósł z domu tzw. kompleks mamuśki która podglądał i się onanizował, potem robił to z siostrą - podglądał i "trzepał".

Ostatecznie zakosztował dowdoopnego stosunku i smaku spermy.



- "Ja słysząc lub widząc Kaczyńskiego myślę c h u j ..." - marzenia 𝐋𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐊𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫-𝐊𝐫𝐚𝐰𝐜𝐳𝐲𝐤.



Oto kim jest 𝐋𝐞𝐜𝐡 𝐊𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫-𝐊𝐫𝐚𝐰𝐜𝐳𝐲𝐤 - prawdziwa 𝐤𝐫𝐞𝐭𝐲𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐣𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐚.



Plus dopisek Roberta



IPN BU.......Keller!

Tak! Zgadza się! Pisałeś o tym we wpisie na jesieni,

/mam to zapisane/!

Byłeś też SB-kiem, inaczej nie istniałbyś w

kartotece IPNu.

Lechu Keller, nie dopisałeś przynajmniej 1 rzeczy!

Napisz, za co cię wygoniła twoja siostra ze swojego domu? Czy nie za to, co dotyczyło ciebie i jej małych dzieci?? Czy coś im robiłeś?



Kto ci tak skrzywił psychikę, w jakich kręgach wtedy przebywałeś? Nie siedź dalej w tym bagnie!

Otrząsnij się ! Jeszcze czas, póki żyjesz !