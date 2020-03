Skandaliczne! Sikorski do sędziego: Jak śmiesz, dupku?

Politycy opozycji totalnej mają ogromy szacunek do sędziów. Niestety, najwidoczniej ów szacunek kończy się w momencie, gdy dany sędzia ma inne zdanie w kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości. Dobitnie pokazał to Radosław Sikorski.

„Nacechowanie polityczne, manipulowanie faktami czynią go niewiarygodnym źródłem informacji”.

Odniósł się do tego europoseł Koalicji Obywatelskiej Radosław Sikorski i napisał:

„Jak śmiesz, dupku, ogłaszać co jest dobre, a co złe, dla Polski? Kto Cię do tego upoważnił?”.