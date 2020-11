Skandaliczne. Nurowska do Dudy: Sk******nu! Jesteś je***cu mordercą!!!

Kolejny ohydny wpis Marii Nurowskiej na Facebooku. Pisarka w skandaliczny sposób zaatakowała prezydenta Andrzeja Dudę obrzucając go odpowiedzialnością za stan, w jakim znajduje się polska służba zdrowia jeśli chodzi o walkę z pandemią koronawirusa.

„Właśnie wysłuchałam wyznania człowieka chorego na Covid, który żyje tylko dlatego, że zwolniło się łóżko po umarłej, a druga umarła odstąpiła mu respirator”

- pisze Nurowska.

W dalszej części swojego wpisu postanowiła jednak wprost zaatakować prezydenta Dudę i obarczyć go winą za to, co dzieje się w polskich szpitalach:

„Teraz będę klęła, bo nie da się inaczej. K***a mać! To ten p******ony Duda odmawia pomocy ze strony Niemiec i ofiaruje się z NASZĄ pomocą!”.

Dalej wyzywa prezydenta pisząc:

„Ilu Polaków umarło sk*****ynu, dlatego, że nie przyjąłeś tej pomocy, Jesteś je***cu mordercą i będziesz musiał z tym żyć!”.

dam/facebook,Fronda.pl