Skandal! ,,W Rosji negują zbrodnię katyńską za przyzwoleniem Kremla''

7.3.20 11:01

Polityczne elity ZSRR, a dziś Rosji zawsze były i są przeciwko Polsce.



Dla nich Polska jest wrzodem na mapie Europy.



Posuną się, jak to zakorzenione jest w ich mentalności, do każdego kłamstwa, do każdej obelgi, intrygi, a w skrajnej sytuacji do czynnej agresji, aby Polskę zniszczyć.



Jedyną przeciwwagą dla antypolskiej furii jest trwały sojusz z USA oraz nieugięta wiara w Boga.