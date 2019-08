Skandal w Ministerstwie Ziobry? Morawiecki reaguje

Wiesław Kaloryfer 20.8.19 11:02

Doprawdy?

"Onet opisał w poniedziałek kontakt, jaki w mediach społecznościowych wiceszef MS Łukasz Piebiak zawarł z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, m.in. szefa Iustitii prof. Krystiana Markiewicza. Działania Emilii miały polegać na anonimowym rozsyłaniu, m.in. do mediów i sędziów, kompromitujących materiałów. Miało to się odbywać za wiedzą wiceministra. – Pan premier poprosił o wyjaśnienia pana ministra, czekamy na nie. Dzisiaj muszą one być złożone – powiedział Müller w TVP1. Wyjaśnił, że premier nie rozmawiał osobiście z wiceministrem Piebiakiem.

Müller został też zapytany, czy możliwa jest dymisja wiceministra. – Dymisja to jest zawsze narzędzie, które może dotykać każdego ministra, bez względu na to, czy pojawiają się takie artykuły, z różnych przyczyn. Ale na tym etapie jest za wcześnie, aby takie twierdzenie głosić, bo pan minister musi się odnieść do tego, co wczoraj Onet napisał – powiedział rzecznik rządu."

To jest tekst zarówno z TVP Info:

https://www.tvp.info/44010918/mller-premier-poprosil-wiceministra-piebiaka-o-wyjasnienia

jak i z wPolityce.pl:

https://wpolityce.pl/polityka/460021-rzecznik-rzadu-premier-poprosil-wiceministra-o-wyjasnienia



Chyba zatem jakieś wytyczne już przyszły, skoro media prorządowe mają takie "wspólne" stanowisko ;)