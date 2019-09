Skandal! Rosjanie ohydnie zelżyli pamięć pomordowanych Polaków

Deputowany do rosyjskiej Dumy, Franc Klincewicz, w obrzydliwy sposób zelżył dziś pamięć pomordowanych przez Rosjan i Niemców Polaków. "To ich [Polaków] zdradziecka polityka przed rokiem 1939 sprawiła, że stało się to, co się stało" - powiedział Klincewicz, cytowany przez liczne rosyjskie media.