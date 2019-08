Skandal! O. Gużyński chce dymisji abp Jędraszewskiego. Wzywa do pisania listów

Reytan 5.8.19 10:21

Temu całemu Gużyńskiemu to chyba w główce się przewróciło. Facet skoncentrowany na swoim wybujałym ego, pyszny i nieprzyjemny. Nie wiem czy oni tam w tym zakonie dominikanów nie mają przełożonych? Co taka postawa ma wspólnego z nauką Chrystusa? Nic. Jest jej całkowitym zaprzeczeniem. Pomijam fakt, że abp Jędraszewski to nie jest liga tego jegomościa. On to ewentualnie mógłby mu buty czyścić, tylko duma mu nie pozwala. Ale poziom moralny i intelektualny zbliżony do siedmioletniego Kazia. Weź się chłopie zamknij gdzieś w klasztornej celi, pomódl się trochę, jeśli jeszcze potrafisz i pamiętaj, że dla Boga nie jesteś jeszcze stracony.