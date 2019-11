Skandal! Nie przyjęto zakonnicy do domu spokojnej starości, bo nie chciała zdjąć habitu

Maria Blaszczyk 21.11.19 11:39

No więc mnie się to francuskie prawo nie podoba. Ale po pierwsze jest ewenementem - nie sposób mówić o zachodnich społeczeństwach w tym kontekście, bo tylko Francja ma takie prawo.

Po drugie, choć nie wiem, jakie emblematy niezwiązane z naszym dziedzictwiem kulturowym ks. prof. na myśli, to przypomina mi się wiele krytycznych względem właściwie identycznych do habitów i kornetów "emblematów religijnych" tekstów na tym portalu. Mam na myśli hidżaby i nikaby.

Gdyby w tej historii chodziło o kobietę w chuście, nic by Wam to nie przeszkadzało, prawda? Nie macie problemu z tym, że kobiety hidżabach nie mogą tam studiować czy dostać pracy... Problem jest dopiero, gdy chodzi o zakonnicę.