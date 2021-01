Skandal na inauguracji Bidena. Gwardia Narodowa schowana w… garażu

Już pierwszy dzień prezydentury Joe Bidena skończył się skandalem. Media podają, że mający chronić Kapitol żołnierze Gwardii Narodowej inaugurację nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych spędzili w… podziemnym garażu.

Ogromny skandal w Stanach Zjednoczonych wywołały informacje o tym, że sprowadzeni do Waszyngtonu żołnierze Gwardii Narodowej, którzy mieli zapewnić bezpieczeństwo w czasie inauguracji prezydenta Joe Bidena, zostali nagle przeniesieni do podziemnego garażu należącego do Senatu.

- „Miejsce w garażu jest dobre dla samochodów, ale dla Gwardii Narodowej to oznaka braku szacunku” – komentuje Fox News.

Jeden z żołnierzy udzielił mediom anonimowego komentarza, w którym stwierdził, że stosunek polityków do Gwardii zmienił się radykalnie po zaprzysiężeniu Bidena.

- „W ciągu 24 godzin przestaliśmy być potrzebni, więc wyrzucili nas na parking” – mówi wojskowy.

Kiedy media przekazały informacje o tym skandalicznym zdarzeniu, cześć gubernatorów podjęła decyzję o natychmiastowym ściągnięciu żołnierzy do domów.

- „Rozkazałem natychmiastowy powrót wszystkich żołnierzy Gwardii Narodowej New Hampshire z Waszyngtonu. Wykonali świetną robotę w trudnym czasie i powinni być chwaleni, a nie poddawani nieodpowiednim warunkom” – napisał w mediach społecznościowych gubernator New Hampshire Chris Sununu.

„Washington Post” donosi, że żołnierze godzinami wdychali spaliny, przebywając w stłoczeniu i nie mając dostępu do toalet.

Speaker Pelosi and Majority Leader Schumer—why are American troops who are tasked with keeping security at the Capitol being forced to sleep in a parking lot?



They deserve to be treated with respect, and we deserve answers. pic.twitter.com/J0R2dRC8bM