Skandal. Moskwa usprawiedliwia pakt Ribbentrop-Mołotow i atakuje Polskę

W\\\\\\\\305\\\\\\\\\\\\202odek 21.8.19 13:28

Prawda jest taka, że Niemcy tak długo szli na wschód jak długo wystarczyło im zapasów -ropy, żywności, stali itd- dostarczonych prze wybuchem wojny przez Rosję. .Gdy zapasy się skończyły skończyły się Niemieckie sukcesy. To na terenie Rosji mieli swoje biura konstrukcyjne i poligony do rozwoju wojsk pancernych czego zabraniał im traktat wersalski

Niemcy popełnili również inne błędy. Nie pamiętali o doświadczeniach Napoleona - wojny z Rosją nie zaczyna się pod koniec lata.Traktowanie jeńców rosyjskich też im nie pomogło, Gdyby traktowali ich po ludzku mieliby armię 2-3 mln żołnierzy gotowych do wspólnej walki z komunizmem. Tyle, że to nie było zgodne z ich ideologia o roli narodów słowiańskich jako podludzi.