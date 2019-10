Skandal. Misjonarze we Włoszech modlą się do Pachamamy

Nie słabną echa kontrowersji, jakie narosły wokół figurek Pachamamy, które pojawiały się w czasie obrad synodu amazońskiego w Watykanie. Wypływa coraz więcej informacji, także wskazujących na to, że symbolika tych figurek była znana jeszcze przed synodem. Oto modlitwa do Pachamamy znalazła się w... oficjalnej broszurze – dostępnej na stronie internetowej – Fundacji Misyjnej (Fondazione Missio) Konferencji Biskupów Włoskich.

Angielską wersję tekstu modlitwy podał Michael Hichborn z Lepanto Institute. Jak podkreśla Jeanne Smits z „Life Site News”, „modlitwa jest przedstawiona bez ostrzeżenia, że jest ona skierowana nie do Boga – inna modlitwa w tej publikacji, napisana tym samym krojem czcionki i w tym samym kolorze, jest skierowana do „Trójcy Przenajświętszej” – ale do pogańskiego bóstwa, z prośbą o dobrobyt materialny i w celu udobruchania duchów ziemi”.