"Skandal: Andrzej Duda rozważyłby związki partnerskie"

„Gdyby chodziło o status osoby najbliższej ułatwiający takie sprawy, jak wzajemne wspieranie się, troskę, dowiadywanie się o stan zdrowia, to jako prezydent podpisanie takiej ustawy poważnie bym rozważył”.

Jednocześnie powiedział, że sam ma kontakt z osobami LGBT i odwiedzają go w Pałacu Prezydenckim również homoseksualiści. Stwierdził, że nie ma z tym żadnego problemu i nie wpływa to na jego stosunek do kogokolwiek.