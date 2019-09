Skąd wiemy, że aniołowie istnieją?

Według koncepcji św. Ireneusza Bóg powiedział do aniołów: — Człowiek jest moim umiłowanym dzieckiem, chcę wynieść go na górę, do mojego domu, wy macie mu służyć. Część aniołów powiedziała: — Nie, człowiek do pięt nam nie dorasta. Nie zdobyła się na akt pokory — służenia istotom niższym. Doszło do rebelii aniołów. Po stronie Boga opowiedział się wtedy św. Michał. Wiemy, że przykłady pociągają, dlatego do Michała dołączyli inni.