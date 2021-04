Silny ból gardła i bóle mięśniowe – jak odróżnić zwykłą grypę od groźnego wirusa

Zdarza się, że niepozornie wyglądająca choroba może być początkiem czegoś znacznie bardziej niebezpiecznego. Wielu ludzi ma problem z odróżnieniem, jak wygląda zwykłe przeziębienie, jak grypa, a jak dużo groźniejszy wirus. Wiosną oraz jesienią powinieneś w szczególny sposób zadbać o swoje zdrowie, ponieważ to wtedy jesteś najbardziej narażony na różnego rodzaju infekcje. W dzisiejszych czasach pojawiło się kolejne, zagrożenie w postaci wirusa Covid-19, dlatego szczególną uwagę powinieneś poświęcić swojemu zdrowiu oraz dokładnie przyglądać się objawom, jeżeli złapiesz jakąś infekcję.

Grypa czy przeziębienie?

Grypa a przeziębienie - jak odróżnić grypę od przeziębienia? Nie martw się, jeśli nie potrafisz jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, nawet nie wiesz, jak wiele osób ma problem z poprawną odpowiedzią. Charakterystycznym objawem dla grypy jest ból mięśni, chorzy na nią często skarżą się na ból wręcz całego ciała, zdarz się, że jest on tak silny, że nie pozwala nawet wstać z łóżka. Towarzyszy temu szczególnie odczuwalne osłabienie organizmu oraz apatia. Bardzo często pojawia się gorączka, której trzeba pilnować z uwagi na to, że może wzrastać, warto zażyć środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, dostępne w aptece, pomogą przetrwać najgorszy czas. Wraz z gorączką mogą wystąpić dreszcze, trwać to może nawet 3-4 dni. Bóle głowy oraz duszący kaszel również można zaliczyć do najczęściej występujących objawów. Oprócz tego mogą zdarzyć się krwotoki z nosa i zapalenie spojówek. Grypa dosłownie zwala z nóg i nie pozwala na żadną aktywność. Przeziębienie ma natomiast dużo lżejszy przebieg, oczywiście tutaj również wystąpić takie objawy jak: bóle głowy i mięśni, katar, kaszel, gorączka. Zwykle trwa około 7 dni i umożliwia funkcjonowanie. Oczywiście, nie wolno pod żadnym pozorem chodzić w tym stanie do pracy, czy gdziekolwiek indziej, po pierwsze dlatego, żeby nie zrazić innych osób w swoim otoczeniu, a po drugie, żeby nie narażać się niepotrzebnie na ewentualne powikłania. Najrozsądniej jest zostać w domu i uporać się z chorobą, leżąc i odpoczywając.

Wirusy groźniejsze od przeziębienia

Już wiesz jak odróżnić przeziębienie od grypy, jednak całkiem niedawno pojawiło się zupełnie nowe zagrożenie, które daje bardzo podobne objawy jak dwie powyżej wymienione choroby, jednak jest dużo bardziej niebezpieczne. Nawet wyleczone może nieść za sobą bardzo poważne powikłania, dające o sobie znać przez lata. Covid-19 charakteryzuje się niemal identycznymi objawami jak dwie poprzednie choroby. Mogą mu towarzyszyć takie symptomy jak: ból mięśni i głowy, katar, kaszel, duszności, trudności z oddychaniem, ból gardła, utrata węchu lub smaku, zapalenie spojówek lub nawet wysypka. Choroba przenosi się tak jak poprzednie droga kropelkową. Większość osób, bo około 80% przechodzi ją łagodnie, jednak pozostałe 20%, wymaga hospitalizacji, ponadto może dochodzić do bardzo niebezpiecznej niewydolności oddechowej, nawet po wyleczeniu mogą pojawić się jej nieprzyjemne następstwa, które będą wymagały leczenia lub długiej rehabilitacji.

Złe samopoczucie - co robić?

Jak widzisz bardzo trudno odróżnić te choroby, szczególnie w początkowej fazie, dlatego przede wszystkim, nie lekceważ swojego zdrowia. Jeżeli już przydarzy Ci się infekcja, dokładnie obserwuj objawy, oraz regularnie mierz wysokość gorączki, a przede wszystkim skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym, który na podstawie wstępnego badania, wdroży odpowiednie leczenie lub skieruje na kolejne, badanie, które umożliwią rozpoznanie choroby.

Jak leczyć się samodzielnie w domu?

Po pierwsze pamiętaj o odpoczynku, co najmniej 5 dni w łóżku to absolutna podstawa w walce z infekcją. Można także pić gorącą herbatę z miodem i cytryną lub sokiem malinowym, możesz także jeść naturalny antybiotyk, jakim jest czosnek, lub pić mleko z czosnkiem i miodem, nie zapominaj jednak, że konieczny jest kontakt z lekarzem, tymi sposobami możesz pomóc swojemu organizmowi, jednak jeśli nie jesteś medykiem, nie będziesz w stanie poprawnie określić stanu swojego zdrowia i zrobić sobie krzywdę.