Seriale zagraniczne i polskie – co warto zobaczyć?

Oglądanie seriali służy nie tylko rozrywce, ale także zaspokaja głębsze potrzeby, na przykład emocjonalne i psychologiczne. Przedstawiamy cztery ciekawe seriale produkcji zagranicznej i polskiej, które są zdecydowanie warte czasu i uwagi.

„ The Affair”, czyli romans (nie)doskonały

Serial „The Affair” to produkcja wyjątkowa i nietypowa, ponieważ każdy odcinek podzielony jest na dwie części. W pierwszej jawi się historia widziana oczami mężczyzny, a w drugiej części jest ta sama historia, ale postrzegana przez kobietę. W ten sposób można zauważyć, że wiele wątków nie zgadza się, a we wspomnieniach głównych bohaterów jest sporo konfabulacji. Serial opowiada historię znanego pisarza i jego romansu z kelnerką z nadmorskiej miejscowości. „The Affair” to wciągająca produkcja, w której romans miesza się ze zbrodnią, a miłość z nienawiścią.

„ Targowisko próżności” – historia Becky Sharp na nowo

„Targowisko próżności” to nowa ekranizacja znanej historii o Becky Sharp i Amelii Sedley. Te dwie główne bohaterki są przyjaciółkami i absolwentkami pensji dla kobiet. Becky marzy o tym, aby wyjść bogato za mąż, mieć pieniądze i wstęp na dwór królewski, natomiast Amelia chce być ze swoim ukochanym George’em i stworzyć wspólnie szczęśliwą rodzinę. Niestety losy obu kobiet komplikują się nieustannie, a spokojne życie przerywa bitwa pod Waterloo. „Targowisko próżności” w nowej wersji to bardzo intrygujący serial, doskonale oddający realia Wielkiej Brytanii z lat 20. XIX wieku. Produkcja zaskakuje świeżością i nowoczesnym podejściem, a także doskonałą muzyką.

„ Wataha” – polski serial kryminalny

Dla osób, które cenią polskie seriale, doskonałą propozycją jest „Wataha”. Produkcja osadzona została w Bieszczadach, w środowisku strażników granicznych. Pewnego dnia w wyniku zamachu bombowego giną prawie wszyscy strażnicy, poza jednym – Wiktorem Rebrowem. Mężczyzna próbuje dowiedzieć się, jak doszło do tego strasznego wydarzenia. Oficjalne śledztwo prowadzi co prawda prokuratura, jednak Wiktor poszukuje rozwiązania zagadki na własną rękę. W serialu wystąpili znani aktorzy, tacy jak Leszek Lichota, Magdalena Popławska i Bartłomiej Topa.

„ Pakt”, czyli polska produkcja na światowym poziomie

Serial „Pakt” uznawany jest za jedną z najlepszych polskich produkcji ostatnich lat. W główną rolę wcielił się Marcin Dorociński, a obok niego na ekranie można zobaczyć Magdalenę Cielecką, Witolda Dębickiego i Alicję Dąbrowską. Serial opowiada historię śledztwa dotyczącego afery finansowej. W śledztwo zaangażowani są dziennikarz śledczy oraz agentka CBŚ. Główni bohaterowie odkrywają nowe tajemnice i zagadki, poszukują prawdy, a także robią wszystko, aby rozwikłać aferę. Wraz z każdym kolejnym krokiem w przód pojawiają się jednak nowe problemy i tajemnice, co sprawia, że śledztwo znów staje w martwym punkcie.