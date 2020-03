Seniorze, nie daj się koronawirusowi! Oto porady

JS 9.3.20 9:36

Fronda.pl i co wy zalecacie ludziom starszym ???!!! Szczepienie na grypę ??!!! Sąsiad przed 60-tką, raz dostał taką szczepionkę w pracy i tak się rozchorował, że ledwo dotarł do lekarza !! Dostał antybiotyk dożylny niemal w ostatniej chwili ! Dlaczego nie piszecie, żeby ludzie brali większe ilości witaminy C (w dużych ilościach podrażnia żołądek bo to jest zwykły KWAS!)a najlepiej w postaci askorbinianu sodu , który nie podrażnia i można zażyć o wiele większe ilości ??!!! A wtamina D3 ?!! Żeby brali jeżówkę ??!! W ogóle takie preparaty, które podnoszą ODPORNOŚĆ !!!! A tak w tv i w mediach pełno jest porad, które niewiele dadzą, bo np. dziadek czy babcia jak wyśle po leki do apteki wnuczka dostanie wirusa od NIEGO !

Króluj nam Chryste jako Królu Polski

Wszystkim życzę zdrowia a najbardziej ZBAWIENIA !