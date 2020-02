Senatorowie PO w obłędzie. Chcą wprowadzić kary dla rządu za reformowanie wymiaru sprawiedliwości

Leszek 26.2.20 20:17

Ja pier-dolę !!!!! Jeszcze tego brakowało !!!!!!!!!!! To ten PO-je-b i seryjny łapówkarz jest synusiem agenta UB !!!!! Trzymajcie mnie bo nie wytrzymam !!!!

Stawki u Kopertnika idą coraz wyżej ! Media donoszą o kolejnych przypadkach korupcji w szpitalu prof. Grodzkiego, które wyglądają wiarygodnie. Od marynarza, którego matka leżała w szczecińskim szpitalu w oddziale Grodzkiego, Kopertnik zarządał 15 tys. zł łapówki. Ten postawił na nogi rodzinę w USA, w Polsce, pozbierał wszystkie oszczędności i zapłacił pierwszą transzę w wys. 5 tys. zł. Niestety do drugiej transzy nie doszło bo matka po paru miesiącach umarła. Kopertnik zapiera się jednak, że nigdy nie brał pieniędzy od chorych. To może być prawdą, bo albo nie brał ich tylko wkładał do szflady, albo brał talko i wyłącznie od członków rodzin, a nie od chorych bezpośrednio !!!

Z jego oczów widać, że on jest pomylony albo psych i pomimo tylu faktów nie poda się do dymisji. My to musimy zrobić za niego ! D Y M I S J A !!!! I to natychmiast !!!!!