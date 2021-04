Sejm przegłosował - będzie wielka wymiana liczników prądu

Sejm przegłosował w czwartek nowelizację Prawa energetycznego, mocą której utworzony został csire - centralny system informacji rynku energii. Przepisy obejmują także wprowadzenie harmonogramu inteligentnych liczników prądu. Ustawa została przegłosowana ogromną większością - 443 było za, 3 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z nowymi przepisami operatorem csire będzie operator systemu przesyłowego energii elektrycznej, czyli PSE.

Wymieniony harmonogram montażu inteligentnych liczników prądu będzie obowiązywał operatorów systemu dystrybucyjnego. Do końca 2023 r. intelientne liczniki będzie mieć co najmniej 15 proc. odbiorców danego OSD, dwa lata później - 35 proc., na koniec 2027 r. wskaźnik ten ma wynosić co najmniej 65 proc., a do końca 2028 r. - co najmniej 80 proc.

Inteligentne liczniki będą sumować w okresach 15-minutowych dane o pobranej z sieci i oddanej do sieci energii.

Gromadzone będą też dane o mocy, parametrach jakościowych i inne, których zbieranie będą przewidywać odrębne przepisy.

Nowe przepisy istotnie nowelizują także sytuację prawną magazynów energii elektrycznej. Ponadto będzie również możliwe odzyskanie energii z hamowania pociągów. Rozliczanie energii dostarczanej do sieci w następstwie hamowania pojazdu kolejowego, tramwaju lub trolejbusu będzie następowało na podstawie różnicy ilości energii elektrycznej pobranej i zwróconej przez danego odbiorcę.

jkg/pap