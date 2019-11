,,SE'': Sąd chroni Durczoka?

Kamil Durczok podrobił weksle na 2 mln franków szwajcarskich i 300 tys. zł? Jak donosi "Super Express" właśnie to stara się sprawdzić katowicka prokuratura, jednak ma utrudnione zadanie, ponieważ Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił jej wniosku o zwolnienie banku z tajemnicy.

– Sąd zarzucił prokuratorskiemu wnioskowi w tej sprawie ogólnikowość i niewskazanie konkretnych osób, które miałyby złożyć zeznania – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik. Jak dodała, „sąd sam wskazał, że dopiero analiza dokumentów bankowych, o które wnioskowała prokuratura, pozwoli na ustalenie osób, których przesłuchanie jest konieczne w toku postępowania”. – W ocenie prokuratury wniosek wyczerpująco określał zakres informacji niezbędnych do dalszego prowadzenia śledztwa a samo postanowienie sądu jest wewnętrznie sprzeczne. Postanowienie sądu zostało zaskarżone przez prokuraturę. Obecnie prokuratura czeka na rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego – mówiła Bialik.

– W Prokuraturze toczy się postępowanie w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa podrobienia podpisów poręczyciela na dwóch wekslach czym doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, które zostało zainicjowane z zawiadomienia pokrzywdzonej osoby fizycznej, a następnie banku – przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Katowicach prok. Agnieszka Wichary.

Bank w 2019 roku zwrócił się do byłej żony Durczoka z wezwaniem wykupu weksla z powodu niepłacenia należności. Była żona dziennikarza zaprzeczyła, że to był jej podpis, a przy sporządzeniu weksla jej nie było i nigdy go nie widziała.