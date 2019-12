'SE': Banaś sowicie wynagrodził pracowników. 3,6 mln w 3 miesiące

Agnieszka 13.12.19 20:37

Dajcie info ile nagród, premii i podwyżek dała Rafalska (bo były) i jej następczynie pracownikom ZUS za zabieranie środków do życia i ubezpieczeń zdrowotnych ludziom chorym, co z okazji tego "sukcesu rządu" - (tak Rafalska nazwała mniejszą ilość rencistów, choć zdrowie Polaków sienie poprawiło a miejsc pracy dla niepełnosprawnych nie przybyło) - mają sobie ukraść pieniądze na czekające ich leczenie, operacje albo co najbardziej pożądane w ramach wymogów polityki prospołecznej władzy zejść do grobów.