Schetyna się załamie. Polacy wskazali lidera opozycji

Topek 2.11.19

Jeden z reporterów pyta Sketynę, aby wymienił 3 - 4 największe sukcesy PO i co ta partia zrobiła dobrego dla Polski i Polaków w czasie ich 8 lat rządów ? Sketyna zamilkł, a potem ze spuszczoną głową długo się zastanawiał, ale nic nie wymyślił ! Obok stojący członkowie PO mieli miny sra-jącego kota na pustyni.

A przecież to takie łatwe panie Sketyna:

- podwyższenie wieku emerytalnego wszystkim do 67 lat,

-tylko w ciągu 3 dni ukradliśmy Polakom 153 MLD zł z OFE beszczeszcząc Konstytucję,

- pozwoliliśmy mafiom watowskim wykraść 260 MLD zł z budżetu państwa,

- ok. 42 afery korupcyjne i złodziejskie na wiele MLD zł. Podnoszenie podatków, wyrzucanie Polaków z mieszkań (złodziejska reprywatyzacja), ograbianie Polaków z ich oszczędności (Amber Gold, GetBack), itd, itp, itd.

